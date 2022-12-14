Боец ДНР Странник рассказал о ближнем бое с четырьмя боевиками ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях 11-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), где побеседовал с бойцом под позывным Странник, рассказавшем о ближнем бое с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позиции российских военных находятся рядом населенными пунктами Первомайское и Пески. Как рассказал Странник, он дал отпор противнику и сумел повергнуть их в бегство. Кадры того боя широко распространились в сентябре в соцсетях.

Мужчина рассказал журналисту, что когда оказался в сложной ситуации в том поединке, то сохранил хладнокровие, что помогло ему одолеть националистов.

По его словам, сначала военнослужащие готовились к наступлению и сразу после артподготовки ушли в бой.

«Мы благодаря разведданным знали, где находится противник. Дополнительно нас, беспилотников, вели и корректировали, сообщали, где и что может произойти, поэтому мы знали, куда идем. Никаких мыслей не было», — рассказал Странник.

Также Сафиулин показал, как российские военные выдвигаются на позиции на БМП-3.

Военный с позывным Стаф рассказал, что в последние дни наблюдается достаточно напряженная ситуация, участились обстрелы.

Также боец рассказал, что постоянно работает контрольно-наблюдательный пункт как с нашей стороны, так и у противника.Так, совсем недавно его коптер столкнулся с дроном противника.

«Противник пытается огрызаться. Но у него не очень получается. Мы стараемся его обмануть, перехитрить. В основном артдуэли идут сейчас у нас. Мы своей же хитростью подавляем их позиции», — заключил он.

Накануне журналист рассказал, что одно из самых опасных и оживленных направлений сейчас — поселок Водяное, за который идут тяжелые бои. Украинский противник старается контролировать местность круглые сутки, в воздухе постоянно кружат коптеры, однако мобильные расчеты России справляются и с этим, отметил Сафиулин.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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