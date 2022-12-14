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Дорогие новостройки стали реже продавать с финишной отделкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Застройщики бизнес- и премиум-сегмента стали гораздо реже предлагать квартиры с финишной отделкой. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Touch.

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По данным экспертов, с 2019 года доля предложений с финишной отделкой по всем классам столичных новостроек выросла с 18,5 до 24,2%. Однако такой рост стал возможен за счет проектов эконом- и комфорт-класса, тогда как для квартир бизнес- и премиум-класса наблюдается обратная тенденция: доля предложений с финишной отделкой за четыре года осталась почти на таком же уровне только за счет апартаментов (в сегменте квартир остались единичные проекты, где во всех лотах есть такая отделка), однако доля лотов с white box (под чистовую), напротив, выросла с 5,9 до 12,5%.

В ходе исследования аналитики девелоперской компании Touch выяснили, что с 2019 года доля предложений без отделки на первичном рынке Москвы во всех сегментах сократилась с 46,6 до 35,1%, тогда как доля квартир с финишной отделкой выросла с 18,5 до 24,2%. Также увеличилась доля лотов с отделкой и меблировкой — 0,6% до 2,1%.

По данным аналитиков, рост объема предложения новостроек с финишной отделкой происходит за счет проектов эконом- и комфорт-класса, тогда как в высокобюджетных сегментах наблюдается прямо противоположный тренд: предложение с финишной отделкой остаются преимущественно в проектах с апартаментами, тогда как в формате квартир по состоянию на 2022 год оно представлено в единичных проектах.

Эксперты также отмечают, что тренд отказа от финишной отделки в высокобюджетных сегментах усилился в 2022 году в связи с уходом из России иностранных производителей отделочных материалов и инженерии.

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