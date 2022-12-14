Фестиваль зимних видов спорта готовят в Перми

В Пермском крае в ближайшее время проведут фестиваль зимних видов спорта. Его главной площадкой станет обновленный каток на площади перед Театром-Театром, рассказал на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин.

В рамках фестиваля планируют провести 25 мероприятий, в том числе соревнования по керлингу, хоккею и фигурному катанию. Некоторые из них пройдут за пределами Перми, на площадках других городов.

Региональный министр физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова рассказала, что каток на площади перед театром, где пройдут основные события фестиваля, рассчитан на 100 человек. Его должны открыть 25 декабря. Он займет площадь в 1,7 тыс. кв. м. Что касается соревнований, то это будут карнавал на коньках, футбол на льду и хоккей на валенках. На катке организуют и мастер-классы от профессиональных тренеров, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Москве открылась регистрация на бесплатные катки фестивальных площадок «Московские сезоны». Москвичи и гости столицы могут бесплатно покататься на коньках, если предварительно пройдут электронную регистрацию. На 19 катках катание организовано по сеансам.