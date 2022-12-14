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В Совфеде прокомментировали участие британских морпехов в операциях на Украине

Сенатор Джабаров назвал мерзкой работу британских морпехов в операциях на Украине
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Фото: AP/Ariel Schalit
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Спецслужбы Великобритании и британские коммандос проводят мерзкую работу на Украине. Об этом 14 декабря заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

«Все вышло на поверхность, как и раньше. Россия была уверена, что без британцев там обойтись не могло. 350 морпехов —это почти половина полка. Хочу отдать должное британцам. При проведении тайных операций они работают виртуозно. В свое время именно британские спецслужбы обучали американцев», — сказал Джабаров «Известиям».

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Джабаров напомнил о работе британцев в Сирии, где они были замешаны в химических атаках. Как отметил политик, уже никто не скрывает, что британцы и американцы инструктируют ВСУ и военную разведку Украины.

«Поэтому эта мерзкая работа, которую они проводят, говорит о том, что очень много бед натворили. Я думаю, рано или поздно об этом станет всем известно», — заключил он.

4 декабря сообщалось, что Киев под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. По данным источника, на Одесском припортовом заводе Киев намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов и обставить это как «ракетный удар» ВС РФ.

В ноябре в Госдуме заявили, что британский след четко прослеживается и в теракте на Крымском мосту, на причастность к взрыву на переправе следует проверить гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли. Первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отметил, что Доннелли уже предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» в 2014 году и сейчас является одним из вероятных участников теракта в Крыму.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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