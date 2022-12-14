Жителям Нижнего Тагила рекомендовали носить маски

Сезонный рост заболеваемости фиксируется в Нижнем Тагиле. Недельные показатели выросли на 13%, сообщил замглавы городской администрации по социальной политике Валерий Суров.

В мэрии попросили жителей носить медицинские маски в общественных местах.

При этом скорость распространения вирусов и инфекций в Нижнем Тагиле ниже, чем в других городах Свердловской области. С начала декабря среднее по области количество больных выросло на 34%. Порог детской заболеваемости — 25%, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на чиновника.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле на карантин закрыли 34 класса в школах и 17 групп в детских садах. Среди детей выявлено шесть случаев гриппа. Ни одной группы или класса из-за коронавируса в городе не закрыто.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Благовещенске вернули обязательный масочный режим. В Амурской области заболеваемость жителей ОРВИ среди взрослого населения почти в четыре раза превышает эпидемический порог.