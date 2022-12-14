Сборная Аргентины во второй раз за три чемпионата мира вышла в финал
Сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча прошла на стадионе «Лусаил».
Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, он забил гол с пенальти. На 39-й минуте форвард Хулиан Альварес забил второй гол в ворота хорватов.
Во втором тайме на 69-й минуте он же оформил дубль, передает «Спорт-Экспресс».
Как отмечает «Газета.Ru», в финале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция — Марокко. Игра состоится в среду, 14 декабря.
Месси во второй раз сыграет в финале чемпионата мира. В 2010-м сборная Аргентины вышла на поле против Германии и уступила, пропустив один мяч в ворота.
Нападающий сборной Аргентины уже забил за национальную команду 96 голов. Последний из них — в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре против хорватов.