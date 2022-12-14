Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон о том, что однополые браки на территории США получают правовую защиту на федеральном уровне. Трансляция подписания закона шла 14 декабря на сайте Белого дома.

Согласно тексту закона, он будет гарантировать признание однополых браков на федеральном уровне. Кроме того, каждому штату предписано признавать подобные браки законными даже в том случае, если в рамках штата однополые браки находятся под запретом.

Отмечается, что данный закон не вынуждает каждый штат разрешить однополые браки на своей территории и никак не запрещает штату устанавливать ограничения на заключение таких союзов.

Новый законопроект был инициирован из-за опасений о том, что Верховный суд США может отменить свое постановление от 2015 года, гарантирующее право на заключение однополых браков в стране, оставив это решение на усмотрение каждого отдельного штата.

Ранее, 24 июня, Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборты. Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.