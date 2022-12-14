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Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон о том, что однополые браки на территории США получают правовую защиту на федеральном уровне. Трансляция подписания закона шла 14 декабря на сайте Белого дома.

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Согласно тексту закона, он будет гарантировать признание однополых браков на федеральном уровне. Кроме того, каждому штату предписано признавать подобные браки законными даже в том случае, если в рамках штата однополые браки находятся под запретом.

Отмечается, что данный закон не вынуждает каждый штат разрешить однополые браки на своей территории и никак не запрещает штату устанавливать ограничения на заключение таких союзов.

Новый законопроект был инициирован из-за опасений о том, что Верховный суд США может отменить свое постановление от 2015 года, гарантирующее право на заключение однополых браков в стране, оставив это решение на усмотрение каждого отдельного штата.

Ранее, 24 июня, Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборты. Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

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