В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
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- В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
В Курской области области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, проблемы с электричеством начались с утра.
«В последний час ситуация ухудшилась.Сейчас без электричества остаются около 35 тыс. человек», — написал он в своем Telegram-канале.
В устранении последствий непогоды задействованы 74 бригады курских специалистов. Им на помощь приехали электрики из соседних регионов. В частности, задействованы рабочие из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.
Сильный снегопад также ожидается в среду в Москве. С середины субботы в столице выпало более 70% месячной нормы осадков. При этом из-за сильных дождей снежный покров в столице уменьшился в четыре раза. В ночь на четверг снегопад усилится. На дорогах ожидается гололедица, водителей предупреждают о заносах.