Президенту США Джо Байдену давно следует перестать выдавать желаемое за действительное и сконцентрировать усилия на мирных переговорах сторон в конфликте на Украине. Об этом 13 декабря в беседе с телеканалом Fox News заявила бывший офицер разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер.

«Здравый смысл подсказывает, что конфликт необходимо прекратить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования», — сказала она.

По мнению Коффлер, цена конфликта с точки зрения количества погибших и затраченных средств уже несоизмерима. Она обратила внимание, что обязательства США обеспечивать Украину оружием не решают ситуацию.

По ее мнению, американцы ожидают мирного решения конфликта, а Белый дом способствует разжиганию новых очагов конфликта.

Также Коффлер добавила, что запросы украинского лидера Владимира Зеленского далеки от реальности. Его требование вести переговоры исключительно с «новым президентом» России несерьезны.

Как отмечает «Газета.Ru», 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции. Также он добавил, что Вашингтон рассчитывает на установление долгосрочного мира на Украине в результате переговоров.

1 декабря Байден сообщил, что готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении спецоперации, если тот примет такое решение. Он подчеркнул отсутствие планов контактировать с российским президентом в ближайшее время.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера. По его словам, президенту Украины необходимо объяснить, что продолжение спецоперации не в интересах украинского народа.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Россия неоднократно предупреждала, что поставки только усугубят конфликт, но не принесут результата.

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