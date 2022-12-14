Автомобильные пробки в Москве достигли 10 баллов

Автомобильные заторы в 10 баллов образовались утром 14 декабря в Москве. Эти данные следуют из информации сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 8:55 мск.

Как отмечается на карте сервиса, серьезные заторы на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также затруднено движение автотранспорта на выездных магистралях и МКАД.

Пробки также наблюдаются на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе. Высокая загруженность на северо-западе, юго-востоке и востоке внутренней стороны МКАД.

Движение транспорта затруднено из-за снегопада. По предварительным данным, в ночь на среду в столице выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. Снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 14 декабря.

В столичной Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада.