Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил 14 декабря мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.

Кличко отметил, что подробности происходящего сообщит позже.

Шевченковский район — исторический центр Киева.

О взрывах в центре и на окраинах Киева ранее в среду сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

11 декабря взрыв прогремел в Киеве. По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен в левобережной части города.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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