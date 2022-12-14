Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, сообщил 14 декабря мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.
Кличко отметил, что подробности происходящего сообщит позже.
Шевченковский район — исторический центр Киева.
О взрывах в центре и на окраинах Киева ранее в среду сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
Накануне сообщалось, что воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
11 декабря взрыв прогремел в Киеве. По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен в левобережной части города.
Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.
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