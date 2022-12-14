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В ЛНР сообщили о росте числа несчастных случаев в ВСУ из-за бракованных боеприпасов

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: в рядах ВСУ увеличилось число несчастных случаев из-за бракованных снарядов
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Количество несчастных случае в Вооруженных силах Украины (ВСУ) выросло из-за того, что в действующие в зоне спецоперации подразделения поставляются бракованные артиллерийские снаряды. Об этом 14 декабря рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на имеющиеся разведданные.

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«Из-за поставки в зону боевых действий некачественных снарядов и боеприпасов полукустарного производства к артиллерийским системам советского образца в рядах ВСУ увеличилось число несчастных случаев», — пояснил он.

Марочко отметил, что были зафиксированы случаи ЧП с использованием боеприпасов советского образца калибром 122 мм и 152 мм, которые хранились с явными нарушениями.

«Также небольшими партиями начали поступать новые снаряды, но они приходят с некачественной [механической] обработкой. 120-миллиметровые мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв мины в канале ствола миномета, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчета погибает, а также получает увечья», — добавил офицер.

Ранее, 13 декабря, появилась информация о том, что у Украины истощаются запасы снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и ЗРК «Бук». Отмечалось, что проблемой Киева является то, что закупка дополнительных боеприпасов для С-300 или «Буков», производящихся в РФ, невозможна, а найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке также оказалось сложной задачей.

До этого, 29 ноября, минобороны Украины сообщило о том, что концерн «Укроборонпром» наладил выпуск 152-миллиметровых снарядов для артиллерии. Речь идет о снарядах советского калибра, которые в настоящее время в дефиците на Украине. В министерстве не уточнили, где именно концерн смог наладить их производство.

26 ноября военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии, уточнил он.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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