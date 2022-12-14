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Жительница Горловки погибла при обстреле города со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Жительница Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее получившая ранения при обстреле Никитовского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончалась. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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«К сожалению, жительница поселка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки) <…> получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память», — написал он в Telegram-канале.

Приходько сообщил о ранении женщины ранее утром в среду.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска дважды за сутки открыли огонь по Горловке. По Никитовскому району ВСУ нанесли удар в 00:40 мск, выпустив четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. Второй раз ВСУ обстреляли Калининский район в 06:45 мск, выпустив еще 10 снарядов.

Ранее, 13 декабря, Приходько сообщил, что украинские боевики нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке, который является ключевым в Донбассе предприятием химпрома.

За день до этого мэр Горловки рассказал, что из-за обстрелов со стороны украинских националистов погиб один мирный житель, еще один был ранен.

7 декабря на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. Днем ранее при обстреле украинскими войсками «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Украинские боевики несколько недель ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка, а также другие населенные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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