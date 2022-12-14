Жительница Горловки погибла при обстреле города со стороны ВСУ

Жительница Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее получившая ранения при обстреле Никитовского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончалась. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«К сожалению, жительница поселка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки) <…> получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память», — написал он в Telegram-канале.

Приходько сообщил о ранении женщины ранее утром в среду.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска дважды за сутки открыли огонь по Горловке. По Никитовскому району ВСУ нанесли удар в 00:40 мск, выпустив четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. Второй раз ВСУ обстреляли Калининский район в 06:45 мск, выпустив еще 10 снарядов.

Ранее, 13 декабря, Приходько сообщил, что украинские боевики нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке, который является ключевым в Донбассе предприятием химпрома.

За день до этого мэр Горловки рассказал, что из-за обстрелов со стороны украинских националистов погиб один мирный житель, еще один был ранен.

7 декабря на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. Днем ранее при обстреле украинскими войсками «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.

Украинские боевики несколько недель ведут массированные обстрелы территории ДНР. Под ударом, в частности, центральные районы Донецка, Горловка, а также другие населенные пункты.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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