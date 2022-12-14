Овечкин забросил 800 шайбу в карьере в НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 7:3, победу принесли четыре очка Александра Овечкина. Россиянин забил 800-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

Россиянин оформил хет-трик (1, 9, 47-я минуты), а также отметился результативной передачей. Также шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (25), Ник Дауд (38), Энтони Манта (49) и Дмитрий Орлов (60), отмечает «Спорт-Экспресс».

В составе «Чикаго» ворота соперников поразили Тайлер Джонсон (20), Джонатан Тэйвз (32) и Макс Доми (59).

В истории НХЛ 37-летний Овечкин стал третьим игроком, кому удалось достичь отметки в 800 голов. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее, 8 декабря, Александр Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Среди россиян наибольшее количество матчей в НХЛ на счету у Алексея Ковалева, который выходил на лед в 1316 играх.

Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Патрик Марло, который сыграл 1779 матчей за свою карьеру.

Ранее, 30 ноября, россиянин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде.