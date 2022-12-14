Названы отечественные продукты с наибольшим спросом среди россиян

Покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» осенью 2022 года стали активнее выбирать на прилавках российские твердые сыры, глазированные сырки, растворимый кофе и косметику. Это следует из исследования группы «X5 Клуб», объединяющей обе сети.

«Всего в сентябре–ноябре 2022 года покупатели приобрели почти 9,5 млрд единиц продукции локальных производителей, что на 8% больше летних показателей», — говорится в релизе, поступившем в «Известия».

В этот период спрос на российские молочные продукты вырос на 21%, в частности, всего было продано почти 39 млн сырков и 35 млн упаковок твердых сыров: рост спроса по сравнению с летним периодом составил 85% и 17% соответственно.

Спрос на бакалейные товары совокупно увеличился на 13%. Лидировал по росту продаж черный чай российских брендов и растворимый кофе (рост спроса на 23% и на 14% соответственно). Всего потребители приобрели более 22 млн упаковок этих товаров.

На 18% вырос спрос на макаронные изделия локальных производителей.

Активнее всего среди непродовольственных товаров покупали отечественные косметические товары и средства для ухода за собой, рост спроса составил 24%.

Также вырос спрос на товары для домашних питомцев: продажи сухих кормов для собак выросли по сравнению с летним периодом в среднем на 19%, а сухих и влажных кормов для кошек — на 12%.

«Это неудивительно: они не уступают импортным аналогам в качестве, но доступны по цене», — прокомментировал рост спроса на российские товары директор по лояльности и партнерству Х5 Group Александр Чухонцев.

Ранее, в начале декабря, сообщалось, что россияне стали реже жаловаться на качество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, а также чаще заказывать продукты онлайн. Также больше россиян стали лучше разбираться, что означает тот или иной ингредиент в составе продуктов питания.