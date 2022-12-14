Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая поднялся выше 68 рублей

Курс евро поднялся выше 68 рублей впервые с 30 мая. Об этом в среду, 14 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро вырос на 1 рубль 23,5 копеек и составил 68,27 рублей.

Между тем курс доллара на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 23,5 копейки до 63,08 рублей.

Ранее, 13 декабря, курс евро в ходе торгов повысился до 67,12 рублей.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

1 декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, в свою очередь, выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

До этого, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.