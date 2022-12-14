В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки гусеничной и колесной техники не могут эвакуировать раненых солдат. Об этом 14 декабря рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», — цитирует его ТАСС.

В итоге нарушаются поставки боеприпасов, затрудняется оперативная эвакуация раненых, отметил он.

Также усложняется доставка на позиции личного состава.

Марочко добавил, что «увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь» ВСУ из-за отсутствия спецтранспорта.

Ранее, 12 декабря, Марочко со ссылкой на разведку сообщил, что врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения спецоперации из-за больших потерь в украинской армии. Медики прибыли в населенные пункты Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.).

8 декабря он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

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