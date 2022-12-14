Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили о взрывах
Мир
Евросоюз пригрозил наказать Иран за сотрудничество с Россией
Происшествия
Авария на теплосети в Иркутской области оставила без тепла 83 многоквартирных дома
Общество
Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки
Экономика
В России на поддержку АПК выделят дополнительно 5 млрд рублей
Мир
Отставной генерал США заявил о возможных проблемах Киева с ЗРК Patriot
Происшествия
Три пассажира автобуса пострадали в результате ДТП на Сахалине
Авто
ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за снегопада
Мир
Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter
Экономика
Торгпред РФ сообщил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию
Общество
МЧС Якутии перешло в режим повышенной готовности из-за морозов
Мир
В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу болельщиков
Сюжет:

В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых

В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых из-за отсутствия необходимого транспорта
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки гусеничной и колесной техники не могут эвакуировать раненых солдат. Об этом 14 декабря рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», — цитирует его ТАСС.

В итоге нарушаются поставки боеприпасов, затрудняется оперативная эвакуация раненых, отметил он.

Также усложняется доставка на позиции личного состава.

Марочко добавил, что «увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь» ВСУ из-за отсутствия спецтранспорта.

Ранее, 12 декабря, Марочко со ссылкой на разведку сообщил, что врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения спецоперации из-за больших потерь в украинской армии. Медики прибыли в населенные пункты Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.).

8 декабря он подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022