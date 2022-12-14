Получивший премию «Знание» замгендиректора РЕН ТВ рассказал о сути просветительской работы

Фильм телеканала РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» стал лауреатом просветительской премии «Знание» в номинации «За лучший просветительский фильм». Заместитель гендиректора телеканала по продюсированию Михаил Тукмачев, получая награду, рассказал, в чем суть просветительской деятельности.

«Просветительская работа очень почетная, очень благодарная. Думаю, со мной согласятся все присутствующие в этом зале. Мы стремимся не только нести знания, но и мотивировать на развитие, пробуждать любопытство, страсть к познанию. И мы учимся и развиваемся вместе с нашими зрителями», — сказал он 13 декабря со сцены Государственного Кремлевского дворца.

Тукмачев поблагодарил аудиторию за возможности и поддержку усилий, отметив, что интерес зрителей — высшая награда для создателей фильма.

«Наш проект посмотрели 11 млн человек. Это вселяет веру в себя и огромное желание делиться с вами всем, что мы можем узнать и увидеть благодаря огромным возможностям современного телевидения», — добавил он.

Картина-лауреат рассказывает о том, что оставили после себя выбитые с уже российских территорий украинские военные, кто и как возвращает регион к нормальной жизни.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нет большей награды для нас, чем интерес наших зрителей