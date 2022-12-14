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Экономисты подсчитали вероятность повторения инфляции 1970-х

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инфляция, разогнавшись в 2021 году, только набрала обороты в текущем. Ситуация стала напоминать 1970-е годы, когда стагфляция установилась более чем на десятилетие. Может ли этот сценарий повториться, какие последствия будут у попыток центробанков остановить эту волну и в чем особенность инфляционных процессов в России — разбирались «Известия».

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По мнению специалистов «Эксперт РА», принципиальной разницей между нынешним ростом цен и различными эпизодами в недавнем прошлом является возникновение режима высокой инфляции. Если проводить параллели с кризисом 1970-х, то причины разгона цен примерно те же.

Во-первых, это энергетический кризис и взлет стоимости продовольствия. Во-вторых, стимулирующая монетарная политика. В 70-е, как и сейчас, большинство центробанков (ЦБ) мира предлагали экономике дешевые деньги, а реальные ставки ЦБ были глубоко в отрицательной зоне. Развитие этого тренда началось после кризиса 2008 года, но пика достигло в пандемию, когда в экономику были вброшены триллионы долларов.

Однако есть и серьезные отличия. Рост цен пока всё еще не достиг порогов, зафиксированных в 70-е. В 1979–1980 годы базовая инфляция (без учета продуктов питания и топлива) составляла 15,3%, тогда как в середине 2022 года — только 2,8%.

В США в 2022 году уровень текущей инфляции выше — на октябрь 2022 года он составляет 6,3%, однако и это ниже уровня базовой инфляции в 1979–1980 годах — в США базовая инфляция в тот период составляла 11,1%.

Кроме того, центробанки по всему миру за 50 лет набрались опыта по части борьбы с инфляцией. Участники рынка больше доверяют заявлениям представителей ЦБ, то есть инфляционные ожидания остаются в значительной степени «заякоренными».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Назад в 70-е: почему инфляция вернулась спустя 50 лет

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