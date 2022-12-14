Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Госдума во вторник, 13 декабря, приняла в первом чтении законопроект о защите норм русского литературного языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ опубликован на сайте нижней палаты федерального собрания.

Он предусматривает недопустимость использования иностранных слов за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

В случае его принятия будет установлен контроль за должностными лицами и гражданами по соблюдению норм литературного языка.

Кроме того, законопроект вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

По мнению авторов законопроекта, данные меры могут повысить общий уровень грамотности россиян, корректность использования русского языка, а также обеспечить «контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников».

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Согласно ему, федеральные органы власти будут обязаны проверять правовые акты на соответствие актуальным литературным нормам. Для этого будет разрешено привлекать сторонних специалистов и использовать информационные технологии.

По мнению депутата Госдумы Тамары Фроловой, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова. Они не обогащают, а коверкают речь.

Филолог Любовь Гогина поделилась с «Известиями» мнением, что запрет иностранных слов в русском языке не изменит ситуацию, с которой пытаются бороться. По мнению Гогиной, для решения задачи необходимо разобраться в причинах деградации русского языка.