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В России на поддержку АПК выделят дополнительно 5 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Деньги, которые внесут в уставный капитал Россельхозбанка, можно будет использовать для льготного кредитования российских предприятий отрасли, узнали «Известия».

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Предполагается, что кредитовать будут в том числе по льготным продуктам, к примеру, с субсидированием процентов за пользование кредитом от государства. Глобальная цель этой и других мер поддержки агропромышленного комплекса России — продовольственная безопасность.

Согласно оценке эксперта ИК «ИВА Партнерс» Артема Шахурина, в настоящее время наибольшая поддержка требуется сегменту переработки сельскохозяйственной продукции.

«Помощь также нужна компаниям, которые будут закрывать освободившиеся с уходом западных компаний ниши, такие как производство семенного и посадочного материала, лекарственных препаратов для растений и животных, создание генетического материала для животноводства. Требуется обеспечить независимость нашего сельхозсектора от иностранных поставщиков, а также повышать уровень переработки, чтобы не быть заложниками ситуации на зерновом рынке», — рассуждает Шахурин.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Анны Буйлаковой, недостаточность текущих компетенций в отечественной селекции может повлиять на объемы производства или финансовые результаты представителей сектора АПК.

«Проблема снижения импортозависимости заключается в том, что сектору АПК не хватает компетенций в селекции семян и племенного поголовья. Развитие и возрождение компетенций селекции — длительный процесс, которому, вероятно, будут необходимы инвестиции, в том числе в образовательную систему», — объяснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Со злаком плюс: на поддержку АПК выделят еще 5 млрд рублей

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