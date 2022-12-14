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Три пассажира автобуса пострадали в результате ДТП на Сахалине

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Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области
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Три пассажира автобуса пострадали в результате столкновения транспортного средства с легковым автомобилем. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило региональное управление МЧС.

«В результате ДТП произошло опрокидывание рейсового автобуса на правый бок. В автобусе находилось 11 человек, из них пострадало три человека. В легковом автомобиле находилось два человека, не пострадали. Погибших нет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту Южно-Сахалинск — Корсаков. Для дальнейшего следования пассажиров прибыл дополнительный рейсовый автобус.

Накануне сообщалось, что 12 декабря две женщины пострадали в ДТП в Брянске. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

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