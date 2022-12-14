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CNN: власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot

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Администрация президента США Джо Байдена завершает разработку плана по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По словам источников, это решение должно быть одобрено министром обороны США Ллойдом Остином, а затем Байден подпишет план передачи. Однако точное количество передаваемых ракетных установок не называется.

Отмечается, что уже спустя несколько дней после этого Patriot отправят Киеву. Украинские военные пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

7 декабря сообщалось, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении ЗРК Patriot близ границ с Украиной. Вместе с этим перед размещением комплексов в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Киеву американских Patriot, они станут законной целью для России.

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