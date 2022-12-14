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Лидер французской ассоциации «Патриоты» назвал безумием помощь Украине в энергетике

Французский политик Филиппо назвал безумием действия Макрона по поддержке Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser
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Помощь Украине в восстановлении энергетической сферы на более чем €75 млн в 2023 году, о которой объявил президент Франции Эммануэль Макрон, — полное безумие со стороны государства, которое отключает в домах своих граждан отопление и электричество. Об этом 13 декабря заявил лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Макрон только что объявил о выделении [президенту Украины Владимиру] Зеленскому еще €76,5 млн в 2023 году на... помощь в электроснабжении! В тот самый момент, когда мы объявляем здесь об отключении электроэнергии и прекращаем отопление в наших больницах и школах! Когда мы остановим этих неистовых безумцев?!» — написал он в Twitter.

Ранее в этот день Макрон в своем микроблоге рассказал о сборе €1 млрд в ходе Парижской конференции с участием сотен представителей бизнеса. Французский лидер пообещал помочь украинцам пережить зиму и предоставить собранные средства к апрелю 2023 года.

Также 13 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со следующей недели в Польше начнет работать хаб для помощи Украине в сфере энергетики. Она пообещала, что Евросоюз поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек.

Евросоюз 25 ноября объявил о создании в Польше фонда для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины на фоне российских ракетных ударов. Такое решение было принято по итогам разговора фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина проводит военные действия с 2014 года. Решение о спецоперации было принято в том числе на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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