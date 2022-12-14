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Кондитеры в Москве выпустили около 6 млн новогодних подарочных наборов

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Крупнейшие кондитеры Москвы к Новому году произвели порядка 6 млн подарочных наборов, что на 20% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы во вторник, 13 декабря.

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Как рассказал глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский, более сотни столичных кондитерских предприятий обеспечивают сладостями Москву и другие российские регионы. Эти компании занимаются производством шоколада, конфет, вафель, печенья, тортов и хлебобулочных изделий, уточняет сайт kp.ru.

«Ежегодно московские кондитеры изготавливают десятки миллионов сладких новогодних наборов к празднику», — отметил Овчинский.

По его словам, в 2022 году фабрики «Объединенных кондитеров» разработали 65 вариантов сладких наборов весом от 200 г до 1,5 кг, пишет агентство городских новостей «Москва». Для детей подготовили подарки, с которыми те смогут играть, отмечает телеканал «360». Кроме того, в ассортименте — наборы с интерактивными раскрасками или адвент-календарями.

В новогодней коллекции также представлены подарки с символами года по китайскому календарю — кроликами и зайцами.

Среди подарочных наборов представлена серия «Любимые с детства», дизайн упаковки которой выполнен в ретростиле, напоминающем открытки 50-х годов ХХ века, отмечает «Москва 24».

13 декабря в Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней елки. В частности, иголки изумрудного цвета говорят о качестве елки. Хорошее деревце имеет характерный запах хвои. Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.

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