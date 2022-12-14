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Авария на теплосети в Иркутской области оставила без тепла 83 многоквартирных дома

Более 80 многоквартирных домов в Братске остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети
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Фото: РЕН ТВ
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Авария на теплосети в городе Братск Иркутской области оставила без тепла и горячей воды 83 многоэтажных дома. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

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«Поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Братск. Под отключение попали 83 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 14704 человек, из них 4500 детей», — сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на данный момент устраняются последствия прорыва теплосети.

«Что касается последствий аварии — угрозы разморозки систем нет. В жилые дома тепло подается по обратной схеме. Есть сложности по высотным домам, не хватает давления. Тем не менее ситуация регулируется в ручном режиме», — написал он в Telegram-канале.

На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 25 человек личного состава и 12 единиц техники. Окончательное устранение аварии планируется завершить к утру 14 декабря.

Температура воздуха в Братске в настоящее время составляет -30 градусов.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что в Новосибирске из-за коммунальной аварии более 64 многоквартирных домов остались без отопления. Всего под отключение отопления попали 78 объектов, семь из которых — социально значимые объекты и семь — прочие.

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