Врач перечислил отличия инсульта от инфаркта

В минздраве Челябинской области рассказали, чем отличается инсульт от инфаркта.

В беседе с ИА «Ура.ру» во вторник, 13 декабря, глава регионального сосудистого центра областной больницы Василий Масюк рассказал, как распознать нарушение кровоснабжения мозга.

По его словам, отличие инфаркта от инсульта состоит в том, что инсульт — это поражение головного мозга, а инфаркт, чаще всего «миокарда», — поражение сердца. Врач указал на то, что оба процесса происходят одинаково — нарушается кровоснабжение либо ткани головного мозга, либо сердечной мышцы.

К последствиям поражения головного мозга доктор отнес нарушения зрения, речи, двигательной функции и летальный исход. Для того, чтобы этого избежать, Масюк призвал действовать быстро, поскольку у врача на спасение такого пациента есть всего 4,5 часа, отмечает телеканал «360».

Для того, чтобы выявить инсульт, следует попросить больного улыбнуться: уголок рта может быть опущен. Также об инсульте скажет невозможность поднять одну или обе руки из-за слабости. Также можно спросить у больного имя: он не сможет произнести его разборчиво.

При первых подозрениях на инсульт врачи призывают вызывать скорую помощь. До приезда скорой больного необходимо уложить на горизонтальную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха и успокоить.

В ноябре врач общей практики Елена Горина рассказала, что при помощи определенных лабораторных исследований можно обнаружить скрытые угрозы для сердца и сосудов на начальной стадии. В частности, обнаружить проблемы с сердцем даже при отсутствии жалоб помогает анализ крови на тропонин I. Содержание этого белка увеличивается в крови при воспалении или перегрузке сердечной мышцы, пишет RT.

В июле кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте. По его словам, чаще всего это «наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет», пишет НСН.

В апреле ученые из США разработали новый метод анализа крови, который позволяет определить, насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет жизни человека. Исследование основано на измерении содержания белков в крови, уточняет телеканал «Звезда».