В Нью-Йорке загорелся полицейский склад с вещественными доказательствами

В Нью-Йорке огромное количество улик, собранные полицией за 20–30 лет, были повреждены или уничтожены при пожаре на складе полиции на побережье Бруклина. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на администрацию города.

В результате пожара пострадали восемь человек, из них трое пожарных, трое сотрудников медицинской службы и двое гражданских лиц, сообщил начальник отдела пожарного управления города Джон Ходжинс.

По сообщению телеканала, причина возгорания неизвестна, расследование может занять несколько дней. В тушении пожара задействованы около 150 пожарных, также используются беспилотники и лодки.

Ранее, 8 декабря, несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе в американском городе Маренго, штат Айова. По информации местного телеканала, при взрыве получили ранения от 10 до 15 человек. В момент аварии внутри завода находилось около 30 человек.