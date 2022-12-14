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Социолог Орсини обвинил фон дер Ляйен в обострении кризиса между РФ и НАТО

Специалист в области социологии терроризма Орсини: фон дер Ляйен способствовала усугублению кризиса между РФ и НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен способствовала обострению кризиса в отношениях России и НАТО, провалив свои задачи с политической точки зрения. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил итальянский специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини.

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«Когда еще в 2021 году Европа оказалась на краю пропасти, Урсула фон дер Ляйен работала над тем, чтобы кризис с Россией усугублялся <…>, способствуя росту напряженности вокруг Украины», — заявил Орсини в материале, опубликованном на страницах газеты Il Fatto Quotidiano.

Он добавил, что после начала конфликта фон дер Ляйен действовала не в интересах Европы, а в интересах Соединенных Штатов Америки, следуя двум установкам президента США Джо Байдена: «ноль дипломатии», «исключительно оружие».

По мнению Орсини, глава ЕК провалила свои задачи с политической точки зрения, так как не смогла обеспечить безопасность для жителей Европы.

Итальянский эксперт задался вопросами о том, какое влияние Белый дом оказывает на решения Евросоюза и почему фон дер Ляйен принимает решения исходя не из интересов европейцев, а из стратегии США по конфликту на Украине.

«Если ЕС настолько пропитан НАТО, нужно срочно задуматься о смысле этого альянса», — подытожил Орсини.

Ранее, 8 декабря, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что США и их союзники по НАТО любой ценой хотят ослабить или уничтожить Россию. По его словам, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО».

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

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