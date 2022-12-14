Юрист Дзгоева заявила о защищенной от взысканий с должников сумме в 2023 году

В России с 1 января 2023 года устанавливается новая величина прожиточного минимума, и эта сумма защищена от взысканий по исполнительным документам. Об этом в среду, 14 декабря, рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Должнику обязаны после всех взысканий по долгам оставлять определенный объем денежных средств — не меньше прожиточного минимума на него и его иждивенцев, напомнила эксперт агентству «Прайм».

«Указанная льгота предоставляется не автоматически, а только по заявлению должника. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов и указать банк и счет, с которого нельзя списать эту сумму», — добавила Дзгоева.

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей. Закон также устанавливает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — в размере 12 363 рублей, для детей — 13 944 рубля.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации.