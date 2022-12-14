Российские разведчики на купянском направлении ударили по украинским боевикам, выдавшим себя использованием фонариков. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа в среду, 14 декабря.

За боевики наблюдают ежедневно, независимо от погоды. И после обнаружения их координаты передают артиллеристам и своими силами наносят удары из различных видов оружия.

«Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — рассказал разведчик в беседе с «РИА Новости».

По боевикам ударили из автоматических станковых гранатометов, в результате чего они понесли потери, а выжившие спасались бегством.

Ранее этим же днем стало известно, что на купянском направлении российские военнослужащие за последнее время отразили пять атак украинских националистов и нанесли им значительный урон. На этом участке боевых действий командование ВС РФ готовится отражать новые атаки противника, для чего пехотные подразделения усилены разведчиками, которые наблюдают за передвижениями противника и корректируют огонь артиллерии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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