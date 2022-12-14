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ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за снегопада

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В московской Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГИБДД.

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Как передает ТАСС, в ведомстве призвали к аккуратности и внимательности на дорогах, а также рекомендовали не спешить, контролировать свои действия и управляемость автомобиля.

В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.

Пешеходов призвали переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, на нерегулируемых переходах — только посмотрев по сторонам и убедившись в своей безопасности.

Ранее, 13 декабря, в своем Telegram-канале столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение о снегопаде в Москве до утра среды. Предупреждение будет действовать до 09:00 14 декабря. Москвичей предупредили о сохранении гололедицы и снежных заносов на дороге.

Ожидается, что количество осадков составит 10–12 мм, прирост снежного покрова — 13–15 см, пишет агентство городских новостей «Москва».

Водителей призвали к соблюдению ПДД, а также советовали избегать обгонов, перестроений, опережений, сообщает РИАМО. Пешеходов попросили не оставлять детей без присмотра и избегать шатких конструкций, не прятаться от непогоды под деревьями и возле стен зданий. Также стоит обходить стороной рекламные щиты, отмечает сайт kp.ru.

Кроме того, 13 декабря ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о сильном снеге и гололедице в столице. Он подчеркнул, что в среду, 14 декабря, снегопады и понижение температуры до -3…-5 градусов продолжатся, отмечает телеканал «360».

«То, что идет в столицу сильный снег — это, наоборот, выправляет погоду в привычные для зимы рамки. Очередной циклон приближается к столичному региону с юга», — приводит RT слова Леуса.

По прогнозам Гидрометцентра России, в среду, 14 декабря, ожидается облачная погода, местами сильная гололедица и снежные заносы. Днем в Москве синоптики обещают от -5 до -3 градусов, ночью показатели термометров опустятся до -10 градусов. В Подмосковье прогнозируется от -7 до +2 градусов днем и от -12 градусов ночью.

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