Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72

Боевые задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники украинских вооруженных формирований выполняют экипажи танков Т-72Б3М Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ в среду, 14 декабря.

Танкисты с уверенностью работают на поле боя, подавляя огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения. Огонь по боевикам ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на различных дистанциях.

Кроме того, для разведки целей и корректировки огня танкисты взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 8 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи танков Т-72 и Т-80 2-го армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники боевиков. Как отметили в военном ведомстве, танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям.

27 ноября Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 ЮВО, выполняющих боевые задачи. Как рассказал один из солдат, в боевых действиях использование танка необходимо, поскольку артиллерия не сможет так пробить дорогу пехоте, как это может сделать бронированная машина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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