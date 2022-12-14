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Корреспондент «Известий» побывал на позициях российских гаубиц «Мста-Б» в ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Расчеты гаубиц «Мста-Б» сдерживают попытки контратак противника и поддерживают продвигающуюся вперед российскую пехоту у поселка Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Здесь воюют кубанские артиллеристы. До этого не все имели боевой опыт — несколько солдат старшего возраста воевали в Чечне, узнали «Известия».

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

Среди номеров расчета двое в форме поновее и характерных сероватых бронежилетах, которые получают мобилизованные бойцы.

«В Кореновске нас из военкомата в эту часть отправили. А здесь жилье, былье, всё хорошо», — говорит солдат с позывным «Змей».

Артиллерия противника на Авдеевском направлении одной из первых перешла на преимущественно западные образцы вооружения. Еще задолго до СВО украинские войска насыщали станциями контрбатарейной борьбы (среди них — поставлявшиеся с 2014 года американские станции семейства AN/TPQ), приборами и средствами наблюдения.

«Могу вам сказать точно, что наши ребята не уступают. Они работают также по артиллерии противника. Вот сегодня была уничтожена цель, вражеский миномет. Расчет будет отмечен и награжден», — рассказал о противостоянии артиллерийских школ России и Запада офицер с позывным «Лесник».

Он подчеркнул, что всё зависит от людей, их профессионализма, слаженности и опыта. В последней контратаке противника только на счету его батареи — две единицы уничтоженной вражеской техники.

Офицер уверен: российская школа не стоит на месте, а динамично развивается. Применяются высокоточные снаряды «Краснополь», которые хотя и считаются несколько устаревшими, но выполняют свои задачи. В ближайшее время, по словам «Лесника», будут получены новые корректируемые боеприпасы, работающие с современными средствами разведки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пытается прорваться пехота, но не получается у них

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