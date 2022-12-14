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В возрасте 96 лет скончался известный итальянский папарацци Карло Риккарди

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessia Giuliani
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В возрасте 96 лет скончался один из первых итальянских папарацци, известный фотограф и художник Карло Риккарди. Об этом сообщила газета Corriere della Sera во вторник, 13 декабря.

«Отец умер в одной из столичных клиник, куда он был госпитализирован несколько недель назад. В последнее время его состояние ухудшилось, и во вторник его не стало», — рассказал его сын в беседе с «РИА Новости».

Свой профессиональный путь фотографа Риккарди начал после окончания Второй мировой войны со снимков американских солдат. Он вручную проявлял, печатал и раскрашивал фотографии, которые затем продавали морским пехотинцам и отправляли семьям в США. Его архив фотоснимков насчитывает около 3 млн кадров.

Он также дружил с Федерико Феллини, добавляет ANSA. Ему первому удалось сделать фотоснимки звезды Голливуда Греты Гарбо во время ее приезда на Апеннины. Он занимался фотожурналистикой, поэтому некоторые из его фотографий Гэри Купера и Джейн Мэнсфилд сохранились в Национальной центральной библиотеке Флоренции.

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