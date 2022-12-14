Виктор Бут поделился планами путешествия по России

Поездка на Камчатку была бы намного более интересной, чем куда-либо на Запад. Об этом в интервью «Известиям» 14 декабря заявил вернувшийся из американской тюрьмы на родину Виктор Бут.

«Можно съездить один раз на Запад или второй раз. А уже на третий раз там делать просто нечего. Тем более знаете, мы там все были, всё видели. И что дальше? А во многих местах [России] мы и не были. Я лично очень хочу попасть на Камчатку. Для меня поездка на Камчатку была бы намного более интересной, чем куда-либо на вонючий, извините, Запад», — сказал он.

В ближайшее время предприниматель планирует побыть дома, встретиться с родственниками, насладиться Москвой и поехать в Санкт-Петербург.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на вонючий, извините, Запад