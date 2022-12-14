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Сюжет:

Посол РФ в Сербии назвал причины Запада быстро решить косовскую проблему

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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Нагнетанием напряженности в Косово, Запад стремится оказать воздействие на президента Сербии Александра Вучича и вынудить его изменить своей традиционной дружественной линии в отношении России. Такое мнение в интервью «Известиям» 14 декабря высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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«Нагнетая напряженность в Косово, Запад хотел бы получить мощный рычаг воздействия на президента Вучича и заставить его занять недружественную позицию в отношении России. Косовары и руководство Приштины — попросту инструмент в руках Запада для достижения давно поставленных зловещих целей», — отметил российский дипломат.

Такой исход выгоден, по мнению посла, прежде всего, Вашингтону — там Сербию считают «малой Россией», и, если Белград будет задавлен, это позволит США хозяйничать не только в южной Европе и Балканах, но и в Европе в целом.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Косовары — инструмент в руках Запада для достижения зловещих целей

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