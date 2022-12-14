Два человека погибли при столкновении большегрузов под Тюменью

Два водителя-дальнобойщика погибли в Ишимском районе Тюменской области при столкновении большегрузов, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД в среду, 14 декабря.

Авария произошла на трассе Тюмень – Омск с грузовиками МАN и «МАЗ», которые столкнулись на 308-м км дороги ночью.

Фуру «МАЗ» с места ДТП буксировали с помощью спецбольшегруза. Погибшие водители — мужчины 58 и 30 лет — были родом из Челябинской и Орловской областей.

На видео из сообщества «ДТП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» видно, как сильно повреждена кабина одной из фур. Также можно рассмотреть надпись на тенте с названием одной из сети продуктовых супермаркетов.

На месте аварии работают инспекторы ГАИ, движение по трассе осуществляется в реверсивном режиме и регулируется вручную.

Ранее, 12 декабря, под Новосибирском три человека погибли в ДТП с грузовиком. Водитель ВАЗ-2106 врезался в грузовик МАN с полуприцепом. Водитель легкового авто и два его пассажира погибли.