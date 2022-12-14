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ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет зенитного ракетного комплекс (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил беспилотники украинских боевиков в зоне поведения спецоперации. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Минобороны России.

Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции обнаружил приближающиеся беспилотники противника. После определения цели были произведены пуски ракет.

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Удостоверившись в поражении воздушных целей, комплекс сменил огневую позицию для недопущения нанесения противником ответного удара.

Днем и ночью расчеты «Тора» несут боевое дежурство и «сканируют» небо. Как только любой воздушный объект не отвечает на запрос «свой-чужой», ЗРК берут его на сопровождение и готовы поразить цель.

Основные задачи комплекса — защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может обеспечить прикрытием мотострелковую роту. Благодаря современным системам радиолокации, «Тор» может обнаружить цель на расстоянии около 30 км.

В ведомстве отметили, что комплекс может обнаружить в небе сразу 40 объектов, а поражать их способен в том числе во время совершения марша. Для выполнения стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки комплекса к пуску.

Ранее, 13 декабря, Минобороны показало уничтожение украинских воздушных объектов расчетом «Тор». Там отметили, что расчеты имеют преимущественные цели — беспилотники украинских боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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