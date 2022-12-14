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Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские расчеты гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа уничтожили отдельные цели украинских националистов, сообщило Минобороны России в среду, 14 декабря.

Цели украинских боевиков были уничтожены с закрытых огневых позиций. Отмечается, что после поражения целей противника расчеты покидают позиции и укрываются в блиндажах. Расчеты гаубиц «Гиацинт» группировки «Отважные» укомплектованы в том числе добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

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Старший наводчик орудия с позывным Юрга рассказал, что российские артиллеристы поразили две самоходные гаубицы М-777 и два «КамАЗа» боевиков, применив 10 снарядов. Он также отметил, что от скорости действий артиллерийских расчетов зависит жизнь пехотинцев, стоящих на передовой.

«Мы ведем контрбатарейную борьбу, воспрещаем движение противника к передней линии наших войск. Подавляем и уничтожаем различные виды техники, в том числе скопление пехоты, артиллерийские орудия, боевые машины системы «Град». Ведем корректировку с беспилотных летательных аппаратов либо ставим неподвижный заградительный огонь. Противник хитер, но мы хитрее, сильнее, быстрее и точнее», — сказал командир орудия с позывным Бурят.

Ранее, 5 декабря, в Минобороны РФ рассказали о работе буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям артиллерии украинских боевиков. Отмечалось, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

16 ноября боец второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (с позывным Мулек показал корреспонденту «Известий», как заряжается пушка «Гиацинт-Б». Он рассказал, что если у пушки отсутствует механизм заряжания или он неисправен, то Мулек делает это самостоятельно, используя ручной метод досылания зарядов в ствол.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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