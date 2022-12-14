Виктор Бут рассказал о перспективах создания Telegram-канала

Вернувшийся из американской тюрьмы на Родину Виктор Бут вряд ли будет вести Telegram-канал. Свободного времени, чтобы разобраться в смартфонах у него пока нет. Об этом россиянин рассказал в интервью «Известиям» 14 декабря.

«Вы знаете, такой факт: я просто только увидел смартфон. Дело в том, что когда меня арестовали, смартфонов еще не было. У меня до сих пор нет свободного времени разобраться, что это такое. Я не знаю, что такое Telegram, и как это вообще работает. Для меня это абсолютно новая вещь. И мне нужно какое-то время, чтобы это освоить. В отношении Телеграм-каналов: вести, не вести, я не знаю. Но вряд ли — это будет занимать очень много времени, и вряд ли время на это найдется», — сказал он.

Ранее стали появляться Telegram-каналы от имени Виктора Бута, на сообщения которых ссылался ряд федеральных СМИ. Жена Виктора Алла заявила, что у россиянина нет канала в мессенджере. Позднее авторы псевдоканалов Бута признались в их недостоверности.

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