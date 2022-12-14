На купянском направлении российские военнослужащие за последнее время отразили пять атак украинских националистов и нанесли им значительный урон. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».

На этом участке боевых действий командование ВС РФ готовится отражать новые атаки противника, для чего пехотные подразделения усилены разведчиками, которые наблюдают за передвижениями противника и корректируют огонь артиллерии.

По словам командира одного из подразделений, основная цель российских военных — это быстрее добиться победы и вернуть домой всех военнослужащих.

«Шла вот эта бэха (БМП-1. — Ред.), а за ней шла пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мины ТМ-62. — Ред.). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И украинская пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные «героически» исчезли отсюда», — рассказал один из военнослужащих, который участвовал в бою.

13 декабря в Минобороны рассказали, что российские войска уничтожили более 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля на купянском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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