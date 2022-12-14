Макрон пообещал Украине помочь пережить зиму с помощью €1 млрд к апрелю

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился итогом Парижской конференции, на которой представители бизнеса собрали средства в помощь Украине. Об итогах мероприятия 13 декабря он сообщил на французском и украинском языках в Twitter.

«На Парижской конференции мы собрали более €1 млрд помощи, которая будет предоставлена к апрелю, чтобы помочь Украине пережить зиму. Украинский народ, вы можете рассчитывать на нашу солидарность! Более 700 французских компаний собрались вместе, чтобы уже сейчас помочь Украине справиться с насущными потребностями, подготовиться к восстановлению страны и работать над будущими инвестициями. Франция в полной мере участвует в восстановлении Украины», — написал глава Елисейского дворца.

Ранее в тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-брифинге заявила, что общая финансовая помощь Украине составляет почти €1 млрд. Глава ведомства уточнила, что около €415 млн предназначены для энергетического сектора, €25 млн — на водоснабжение, €38 млн — на продовольствие, €17 млн — на здравоохранение, €22 млн — на транспорт.

Кроме того, 13 декабря Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн. В кабмине страны добавили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с февраля достигает $432 млн.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что Совет Евросоюза одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. В числе целей кредита организация указала финансирование неотложных потребностей страны и восстановление критической инфраструктуры.

Страны Запада начали активно финансировать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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