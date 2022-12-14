В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже

Взрыв газа и пожар произошли в гараже около жилого дома в Уссурийске, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Приморского края в среду, 14 декабря.

«Сегодня в 07:30 (00:30 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием частного металлического гаража на проспекте Блюхера. Уже через восемь минут на месте работали огнеборцы. В результате происшествия пострадал мужчина 1974 года рождения», — передает «РИА Новости».

Пострадавшего отвезли в медучреждение. О погибших не сообщается. Устанавливается причина пожара и ущерб, на месте работают дознаватели МЧС России.



В результате пожара огонь уничтожил гараж и находящийся автомобиль на площади около 45 кв.м. Кроме того, повреждено остекление четырех квартир в рядом стоящем доме.

Как передает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, причиной происшествия стало неправильное использование газового оборудования. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Ранее, 4 декабря, взрыв газа прогремел в доме в Нижневартовске. В результате происшествия погибли 10 человек. В качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. ЧП, по данным следствия, произошло во время монтажа газовой горелки к баллону.