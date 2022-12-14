Число жертв наводнений и оползней в Демократической республике Конго достигло 120

По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнений и оползней в Киншасе — столице Демократической республики Конго. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Министр здравоохранения страны Жан-Жак Мбунгани Мбанда сообщил о 141 погибшем, однако подчеркнул, что эти данные необходимо сверить со сведениями, собранными другими ведомствами.

«На Национальной дороге одна большая дыра. Передвигаться по ней могут только пешеходы. Мы не понимаем, как вода перерезала дорогу», — приводит Reuters слова местного жителя.

Наводнения и оползни в Киншасе вызваны проливными дождями, которые прошли в ночь на 13 декабря. Дожди повредили инфраструктуру столицы и заблокировали движение на дорогах. Несколько домов, по данным издания Actualite, рухнули.

Ранее, в октябре, сообщалось, что не менее 43 человек погибли в результате наводнений и оползней на севере Венесуэлы. Наводнение произошло в венесуэльском штате Арагуа. По словам вице-президента Дельси Родригес, в центральной части Техерии произошел большой оползень, несколько горных ручьев вышли из берегов.