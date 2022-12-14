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В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В поселке Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли останки матери и ребенка, погибших от фосфорного снаряда украинских боевиков. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

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«Работали в Горском, подняли останки мамы с ребенком. В дом прилетел фосфорный снаряд. Сейчас проводится экспертиза останков ребенка, двенадцатилетнего мальчика, работают следственные органы. Пополняем эпизодами наше большое уголовное дело», — передает слова Сороки «РИА Новости».

Поиск останков мирных жителей осложняется регулярными обстрелами со стороны украинских националистов, добавила она.

Фосфорные бомбы представляют собой зажигательные боеприпасы, содержащие белый фосфор или вещества на его основе. Применение таких снарядов приводит к тяжелым ожогам и острому отравлению. Женевская конвенция предусматривает запрет на использование такого оружия.

Накануне,12 декабря, Сорока заявила, что примерно 2 тыс. мирных граждан погибли с февраля в результате регулярных обстрелов, наносимых украинскими боевиками по Северодонецкой агломерации в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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