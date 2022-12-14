В США рассказали о планах Apple разрешить альтернативные магазины приложений

Американская компания Apple планирует разрешить альтернативные магазины приложений для Iphone и Ipad в странах ЕС. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, такое решение является ответом на требования ЕС. Компания планирует ввести новые правила лишь в странах европейского объединения, однако если другие государства введут подобные меры, то организация может расширить зону действия нововведений.

Однако Apple еще не приняла окончательное решение касательно новых изменений. Компания в свою очередь заявляет, что загрузка сторонних приложений может навредить безопасности и конфиденциальности пользователей. Рассматривается также возможность платной проверки со стороны корпорации, сообщает Bloomberg.

Закон о цифровых рынках ЕС требует разрешить пользователям установку приложений из сторонних источников, удалять предустановленные программы, а также запрещает крупным технологическим компаниям показывать свои продукты более выгодно в рейтинге по сравнению с предложениями третьих лиц.

Это не первый раз, когда Apple пришлось внести серьезные изменения, чтобы соблюдать местные законы. В октябре компания подтвердила использование разъема USB-C на следующих iPhone в 2023 году вместо Lightning, чтобы соответствовать правилам ЕС.