Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ
Армия
Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации
Мир
В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским
Спорт
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Армия
ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже
Культура
Режиссер Алексей Бородин получил 2 млн рублей на постановку пьесы Стоппарда
Мир
Обозреватель TAC указал на желание США подтолкнуть Киев на территориальные уступки
Общество
В 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 памятников архитектуры
Происшествия
Два человека погибли при столкновении большегрузов под Тюменью

В США рассказали о планах Apple разрешить альтернативные магазины приложений

0
Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Apple планирует разрешить альтернативные магазины приложений для Iphone и Ipad в странах ЕС. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Яблочный» итог: магазины Apple перестали быть монобрендовыми
Почему сети меняют формат и что они теперь предлагают покупателям

По данным агентства, такое решение является ответом на требования ЕС. Компания планирует ввести новые правила лишь в странах европейского объединения, однако если другие государства введут подобные меры, то организация может расширить зону действия нововведений.

Однако Apple еще не приняла окончательное решение касательно новых изменений. Компания в свою очередь заявляет, что загрузка сторонних приложений может навредить безопасности и конфиденциальности пользователей. Рассматривается также возможность платной проверки со стороны корпорации, сообщает Bloomberg.

Закон о цифровых рынках ЕС требует разрешить пользователям установку приложений из сторонних источников, удалять предустановленные программы, а также запрещает крупным технологическим компаниям показывать свои продукты более выгодно в рейтинге по сравнению с предложениями третьих лиц.

Это не первый раз, когда Apple пришлось внести серьезные изменения, чтобы соблюдать местные законы. В октябре компания подтвердила использование разъема USB-C на следующих iPhone в 2023 году вместо Lightning, чтобы соответствовать правилам ЕС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022