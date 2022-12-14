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Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник станции связи капитан Валентин Бессонов обеспечивал батальонную тактическую группу российских войск устойчивой связью в условиях, сопряженных с риском для жизни. При ведении оборонительных боев в районе одного из населенных пунктов позиции наших войск были подвергнуты мощному артобстрелу. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 14 декабря.

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После очередного залпа вражеской артиллерии станция, обеспечивающая связь внутри БТГр и с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя. Бессонов выдвинулся вместе с экипажем к поврежденной станции для ее ремонта.

Российским связистам, благодаря мужеству и профессионализму, удалось оперативно восстановить связь внутри БТГр. Это позволило передать координаты позиций вражеской артиллерии и подавить их ответным артиллерийским огнем.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, капитан Валентин Бессонов награжден медалью Суворова.

Значительные потери и срыв наступления принес противнику пулеметчик Даниил Тюкавкин. В составе группы российских военнослужащих он прикрывал подразделения огнем из пулемета. Противник, используя численное превосходство, попытался окружить российских военнослужащих. Заметив это, командир подразделения решил вывести его на более выгодную позицию.

При отходе пулемет рядового Тюкавкина вышел из строя. Тогда он взял два захваченных у противника автомата и продолжил выполнение боевой задачи. Прикрывая отход подразделения, он последним покинул огневую позицию, пока в безопасности отхода сослуживцев.

Ефрейтор Артем Перевозкин — старший стрелок мотострелковой роты находился в составе подразделения, которое удерживало оборону на важном рубеже. В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны.

Быстро оценив обстановку, ефрейтор Перевозкин выдвинулся во фланг наступающего врага. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, он сделал несколько точных выстрелов. Две единицы бронетехники противника вспыхнули огнем.

Мотопехота противника, утратив огневую поддержку и находясь под плотным огнем отделения Перевозкина спешно отступила, понеся значительные потери. Удерживаемые российскими военнослужащими рубежи обороны были сохранены.

Накануне, 13 декабря, Минобороны рассказало, как в ходе стрелкового боя старший сержант Есипов уничтожил националистов, вывел из строя боевую бронированную машину иностранного производства и организовал отход группы в безопасный район.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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