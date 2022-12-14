Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов Лимы из-за проходящих в стране протестов. Соответствующее сообщение диппредставительство опубликовало в Telegram-канале во вторник, 13 декабря.

«В последние дни в восьми регионах Перу и столице проходят массовые протесты населения, сопровождаемые перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и ожесточенными столкновениями с полицией», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается о семи погибших, из которых двое несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа.

По информации Al Jazeera, протестующие установили блокады и расширили демонстрации в нескольких регионах, поскольку по всей стране растут призывы к новым выборам и освобождению задержанного бывшего президента Педро Кастильо. Так, в понедельник сотни людей использовали горящие шины, дерево и камни, чтобы заблокировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в Арекипе из-за импичмента и ареста Кастильо.

На фоне последних событий в Перу командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред республики при ООН.

Кроме того, 7 декабря первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики.