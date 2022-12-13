Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»

Фильм телеканала РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» во вторник, 13 декабря, получил премию Российского общества «Знание» за лучший просветительский фильм.

В картине рассказано о том, что оставили после себя украинские боевики в Донбассе и как в регион возвращается мирная жизнь. Для создания фильма съемочной группе пришлось работать рядом с линией соприкосновения.

Героями фильма выступили мирные жители Донбасса, которые рассказали о стойкости и готовности сражаться за свои идеалы, землю и родной дом.

«Хочу поблагодарить почетное жюри за оценку нашей работы. Что для нас, телевизионщиков, просветительская деятельность? Это средствами современного телевидения пробудить в зрителях любопытство, тягу к знаниям, требовательность к истине», — отметил заместитель гендиректора РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев во время награждения.

Премия общества «Знание» учреждена для признания достижений деятелей просвещения: преподавателей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, которые осуществляют просветительскую деятельность.

Шорт-лист премии «Знание» 2022 года был объявлен 2 ноября. На звания «Просветитель года» и «Лучший просветительский проект» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики.