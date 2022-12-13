Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Пресс-релизы
60 тыс. новых авторов и рост времени в ленте на 30%: контентная платформа ОК в 2022 году
Мир
Захарова возмутилась допуском однополых дуэтов фигуристов в Канаде к соревнованиям
Мир
МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС
Наука
Путин призвал использовать появляющиеся в период исторических вызовов возможности
Мир
Американский бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки
Мир
Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах
Мир
The Times рассказала об участии британских морпехов в тайных операциях на Украине
Культура
Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года
Сюжет:

Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм телеканала РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» во вторник, 13 декабря, получил премию Российского общества «Знание» за лучший просветительский фильм.

В картине рассказано о том, что оставили после себя украинские боевики в Донбассе и как в регион возвращается мирная жизнь. Для создания фильма съемочной группе пришлось работать рядом с линией соприкосновения.

«Несите знание тем, у кого такие же горящие глаза»
Как прошла защита проектов номинантов просветительской премии «Знание»

Героями фильма выступили мирные жители Донбасса, которые рассказали о стойкости и готовности сражаться за свои идеалы, землю и родной дом.

«Хочу поблагодарить почетное жюри за оценку нашей работы. Что для нас, телевизионщиков, просветительская деятельность? Это средствами современного телевидения пробудить в зрителях любопытство, тягу к знаниям, требовательность к истине», — отметил заместитель гендиректора РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев во время награждения.

Премия общества «Знание» учреждена для признания достижений деятелей просвещения: преподавателей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, которые осуществляют просветительскую деятельность.

Шорт-лист премии «Знание» 2022 года был объявлен 2 ноября. На звания «Просветитель года» и «Лучший просветительский проект» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022